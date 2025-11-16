На концерте известного украинского певца фанатки сцепились в жестокой драке и шокировали последствиями

Виталий Лобач и драка на его концерте

На аншлаговом концерте Виталия Лобача в Борисполе произошел инцидент, который всколыхнул Сеть.

Две нетрезвые поклонницы устроили драку прямо во время выступления артиста. Соответствующее видео распространил сам артист в TikTok. Как сообщают очевидцы, конфликт начался со словесной перепалки и быстро перерос в физическое противостояние. Во время схватки одна из женщин потеряла зуб. К тому же обе вырывали друг другу волосы. Артист моментально отреагировал и обратился к команде.

«Я увидел движение в зале прямо во время исполнения песни. Сначала подумал, что кому-то стало плохо, а уже через мгновение понял, что это драка. На сцене все видно хорошо, и поверьте, это очень отвлекает. Я сразу попросил команду разобраться, потому что безопасность людей — номер один», — прокомментировал Виталий Лобач.

Причины конфликта пока неизвестны. Видео инцидента набрало тысячи просмотров в TikTok и активно обсуждается среди пользователей.

Команда артиста назвала ситуацию неприятной и противоречащей ценностям концертов Лобача — семейной и дружеской атмосфере. Несмотря на драку, концерт продолжался дальше, а артист подчеркнул важность взаимного уважения.

«Я категорически против любой агрессии. Мне неприятно, что во время моего концерта, где были дети, люди позволили себе такое поведение. Концерт — это место радости и музыки, а не боев без правил. Ответственность должна быть», — отметил звезда.

Ранее подобные инциденты случались на выступлениях Дмитрия Волканова и Екатерины Бужинской, однако без крови и вырванных волос. Виталий Лобач подчеркнул, что это скорее единичные случаи из-за алкоголя и отсутствия самоконтроля: «Большинство зрителей — очень культурные и благодарные. Просто иногда кто-то приносит с собой проблемы, вместо того чтобы наслаждаться музыкой».