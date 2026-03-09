ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1454
Время на прочтение
2 мин

На концерте известной певицы охрана вырвала из рук фанов флаг Украины: ее реакция довела до слез

Флоренс Уэлч встала на защиту украинцев в зале.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Флоренс Уэлч

Флоренс Уэлч / © Associated Press

Фронтвумен группы Florence and the Machine — британская певица Флоренс Уэлч — снова публично выразила поддержку украинцам.

Так, во время концерта в Праге артистка отреагировала на инцидент с сине-желтым флагом, который охрана пыталась забрать у фанатов возле сцены. Инцидент произошел во время европейского турне Everybody Scream Tour. Украинские поклонники подняли на концерте флаг Украины, однако охранники попытались его забрать. На ситуацию мгновенно отреагировала сама певица. Видео уже распространяются в TikTok.

Флоренс подошла к поклонникам, обняла их и дала понять, что поддерживает их жест. В ответ она получила искреннюю реакцию благодарности со слезами. Во время выступления она также пела «peace is сoming», что с английского можно перевести как «наступит мир».

Кульминационный момент произошел во время исполнения финальной песни And Love. Артистка взяла украинский флаг из рук фанатов и вынесла его на сцену, оставив рядом с собой во время выступления. Ее жест вызвал мощную реакцию в зале и растрогал многих зрителей.

К слову, Флоренс Уэлч уже не впервые демонстрирует солидарность с Украиной. Еще после начала полномасштабного вторжения России певица призывала помогать украинцам и распространяла информацию о благотворительных инициативах.

Кроме того, артистку связывает с Украиной и творчество. Перед началом большой войны она снимала в Киеве клип на песни King и Heaven Is Here, где также были задействованы украинские танцовщицы. Во время своих выступлений на международных сценах певица также неоднократно появлялась в вещах украинских дизайнеров.

Дата публикации
Количество просмотров
1454
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie