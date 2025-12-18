На концерте TAYANNA в США на сцену пролезли двое мужчин и возмутили наглым поведением

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

На концерте украинской певицы TAYANNA, настоящее имя которой Татьяны Решетняк, произошел неприятный инцидент.

На днях исполнительница выступила в одном из клубов в Чикаго. Однако концерт артистки не прошел без неприятных казусов, о чем рассказала пользовательница Threads. Она опубликовала видео, как TAYANNA исполняет одну из своих песен, а рядом с ней "вытанцовывают" два мужчины, которые пролезли на сцену. В Сети возмущаются их наглым и совсем бестактным поведением. Мужчины слишком раскованно вели себя и все время пытались прикоснуться к певице. Пользовательница Threads лишь отметила, что восхищается стойкостью певицы, которой, очевидно, такая атмосфера была неприятна.

Организаторы концерта TAYANNA прокомментировали инцидент. Они уверяют, что все было под контролем. Мол, эти мужчины вышли на сцену, поскольку артистка сама их выбрала из зала и позвала присоединиться. Также по словам организаторов, исполнительница не нуждалась в помощи, иначе бы охрана вмешалась.

"Во время этого номера TAYANNA самостоятельно выбрала и пригласила парней на сцену - этот момент не был заранее согласован или проговорен с организаторами. В течение всего выступления артистка чувствовала себя комфортно, не обращалась за помощью и не подавала сигналов о дискомфорте", - уверяют организаторы.

Напомним, недавно на концерте певца Макса Барских произошел неприятный инцидент. Из-за технического сбоя выступление исполнителя пришлось задержать почти на час.