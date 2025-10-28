- Дата публикации
На концерте Виталия Козловского прямо на сцене оборвался пожарный занавес весом 16 тонн
Выступление артиста едва не закончилось трагедией.
На концерте украинского певца Виталия Козловского прямо на сцене оборвался пожарный занавес, вес которого составляет 16 тонн.
Выступление исполнителя едва не закончилось трагедией. Инцидент произошел на концерте артиста в Хмельницком, где он спел в рамках всеукраинского тура. Из-за технической неисправности внезапно начал опускаться пожарный занавес. Вес металлической конструкции, которая защищает сцену от пожара, составляет 16 тонн.
К счастью, никто не пострадал. Пожарный занавес остановился, и при этом никого не задел. Тем временем команда Виталия Козловского мгновенно среагировала на инцидент, устранила последствия и продолжила концерт. Атмосфера оставалась искренней и теплой - зрители поддержали артиста аплодисментами, а вечер завершился на позитивной волне под громкие овации.
"Слава Богу, что все остались живы. Мы обошлись малыми потерями, немного украли вашего времени. Просим прощения", - прокомментировал инцидент артист.
