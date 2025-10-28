На концерте Виталия Козловского прямо на сцене оборвался пожарный занавес весом 16 тонн

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

На концерте украинского певца Виталия Козловского прямо на сцене оборвался пожарный занавес, вес которого составляет 16 тонн.

Выступление исполнителя едва не закончилось трагедией. Инцидент произошел на концерте артиста в Хмельницком, где он спел в рамках всеукраинского тура. Из-за технической неисправности внезапно начал опускаться пожарный занавес. Вес металлической конструкции, которая защищает сцену от пожара, составляет 16 тонн.

К счастью, никто не пострадал. Пожарный занавес остановился, и при этом никого не задел. Тем временем команда Виталия Козловского мгновенно среагировала на инцидент, устранила последствия и продолжила концерт. Атмосфера оставалась искренней и теплой - зрители поддержали артиста аплодисментами, а вечер завершился на позитивной волне под громкие овации.

"Слава Богу, что все остались живы. Мы обошлись малыми потерями, немного украли вашего времени. Просим прощения", - прокомментировал инцидент артист.

