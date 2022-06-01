На Лию Ахеджакову, которая поддерживает Украину, напали в Москве

На легендарную актрису, уроженку Днепра Лию Ахеджакову напали в Москве.

Артистка играла в спектакле в театре "Современник". Вдруг незнакомый мужчина распилил на нее перечный баллончик.

О досадном событии артистка рассказала в своем Instagram.

"Показывали спектакль "Игра в Джин" в "Современнике", и на меня распылили перечный баллончик. Какой-то неадекват это сделал", — поделилась актриса.

Ахеджакова говорит, что догадывается, зачем мужчина это сделал. Она считает, что это из-за ее позиции относительно войны в Украине. Ведь актриса активно поддерживает украинцев и критикует власть РФ.

Лия Ахеджакова

"Не знаю, чем там я ему помешала. А может быть даже и из-за моей позиции относительно войны с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, к правительству, к власти в целом, не знаю... в любом случае, ожидаю от правоохранительных органов здоровой реакции на произошедшее и принятие реальных мер для того, чтобы наказать этого человека", — отметила Ахеджакова.

Напомним, актриса Лия Ахеджакова активно поддерживает Украину. В частности, раньше она отправляла деньги на нужды украинской армии.

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