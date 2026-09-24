"На меня это непохоже": экс-жена Ращука после его измен призналась, о чем сожалеет в бывшем браке

Виктория Билан и Владимир Ращук

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Актриса Виктория Билан-Ращук откровенно рассказала о разводе с актером-военным Владимиром Ращуком и назвала единственное, о чем жалеет в их браке.

После громкого расставания женщина призналась, что сейчас не жалеет о публичности этой истории, однако хотела бы иначе поступить в свое время в отношениях с мужчиной. В частности, еще раньше прекратить отношения сразу после разоблачения мужа на изменах.

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«Я не жалею об интервью. Я сожалею о другом. Если бы я могла повернуть время назад, то прекратила бы это раньше. Я бы не давала столько шансов и не прощала. На меня это не похоже. И потом я беременна была. Единственное, о чем жалею — то, что прощала. Но время прошло, я ожила и жизнь продолжается. Спасибо за сына», — отметила Виктория в интервью телеканалу «Дім».

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Виктория Билан, Владимир Ращук и их сын Ярема

Отдельно звезда высказалась о женщине, с которой ее бывший муж строит новые отношения. Билан-Ращук отметила, что может только посочувствовать ей, ведь, по ее мнению, никто не застрахован от подобного опыта.

«Я могу только пожалеть человека и посочувствовать новой пассии, мы все думаем, что с нами так не будет. Так поступить могли только глубоко закомплексованные и травмированные люди. Поэтому Бог им в помощь», — заявила она.

Напомним, Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук официально развелись в июне 2026 года. О кризисе в их отношениях стало известно еще в апреле, а причиной разрыва Виктория называла неверность мужа. По словам женщины, измены происходили даже в период ее беременности. Она забеременела с помощью ЭКО с шестой попытки. В общей сложности супруги прожили вместе 11 лет.

Теперь их сын Ярема живет с мамой. По словам Виктории, она не поддерживает общение с бывшим мужем, а сам Ращук заблокировал ее в социальных сетях и не слишком заботится о первенце.

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Напомним, недавно актриса Виктория Маремуха и ее бывшие муж-француз воссоединились и показали, как устроили сыну особый сюрприз.

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