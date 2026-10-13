"На меня подавали в суд": Волканов отдал более 40 тыс. грн на кавер хита Гиги и шокировал последствиями

Дмитрий Волканов

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Украинский певец Дмитрий Волканов, известный под сценическим именем VOLKANOV, рассказал о неоднозначном опыте участия в концерте памяти Степана Гиги.

Артист за свой счет подготовил кавер на хит «Золото Карпат», однако его выступление не вошло в финальную смонтированную версию шоу. Концерт прошел еще весной этого года в киевском Дворце спорта. На сцене собралось более 50 артистов, исполнивших известные композиции народного артиста Украины, в частности «Яворину», «Цей сон» и «Золото Карпат».

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В проекте «Наодинці з Гламуром» Волканов признался, что потратил на аранжировку около тысячи долларов — более 40 тыс. грн. Несмотря на то, что его номер не был показан в финальной версии концерта, певец не жалеет о своем участии. В то же время он упомянул о проблемах с организацией мероприятия и даже судебном иске, не раскрывая подробностей.

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Дмитрий Волканов

«У меня очень много дел и концертов, поэтому мне неважно, показали меня там или нет. Я это сделал не для этого, а для того, чтобы воздать честь великому артисту. Остальное меня абсолютно не волнует. Были проблемы с организацией этого концерта, нам тоже многое пообещали. Я за свой счет делал аранжировку, а потом на меня и в суд подавали. Ту тысячу долларов, потраченную на аранжировку, совершенно не жалко, если в карму пойдет плюсик. Пусть его семья разбирается, я не собираюсь ни с кем скандалить. Мне не нужна песня „Золото Карпат“, потому что своих предостаточно», — признался Дмитрий в разговоре с Анной Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «На мене там і в суд подавали»: ВОЛКАНОВ про концерт пам’яті Гіги та ДАНИЛКА

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