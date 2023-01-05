На могиле дедушки Даши Астафьевой неизвестные спилили елку: "Росла там более двенадцати лет"

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала о вопиющем инциденте, который произошел с ее семьей перед новогодними праздниками.

Как рассказала Астафьева в своем Twitter, накануне праздников неизвестные прямо с могилы ее дедушки украли елку. Воры спилили дерево и, скорее всего, продали его и теперь эта елка с кладбища стоит у кого-то дома.

"Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. Накануне новогодних праздников на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари..." – написала в микроблоге Даша.

Друзья, расскажу вам о новом уровне дна.

В канун новогодних праздников, на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет!

Как мне жаль, что среди нас есть такие твари… – Дарья Астафьева (@DariiaAstafieva) January 4, 2023

Артистка поделилась, что узнала об этом после того, как ее дядя ходил на могилу дедушки, чтобы убрать там. Также Астафьева, отвечая на вопросы фанатов, подтвердила, что инцидент произошел в городе Покров Днепропетровской области. Как выяснилось, этот случай не одинок:

"Это в Покрове? Если да, то мы там ночью патрулируем, на кладбище какой-то говнюк несколько месяцев назад осквернил могилы героев", "то же, но раньше случилось в 2019-м. Елка у бабушки и дедушки на кладбище, я ею налюбоваться не могла, такой красавицы не найдешь... Вот мы приехали на Рождество и еще издалека все поняли — ее нет. Либо работники кладбища уничтожили, или кто-то украл и продал, или все вместе".

Напомним, между тем певица Злата Огневич показала, как таскала доски и мешки с мусором, помогая волонтерам разобрать последствия обстрелов Соломенского района Киева российскими оккупантами.

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