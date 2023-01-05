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На могиле дедушки Даши Астафьевой неизвестные спилили елку: "Росла там более двенадцати лет"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1073
Время на прочтение
2 мин
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На могиле дедушки Даши Астафьевой неизвестные спилили елку: "Росла там более двенадцати лет"

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Инцидент произошел перед новогодними праздниками.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала о вопиющем инциденте, который произошел с ее семьей перед новогодними праздниками.

Как рассказала Астафьева в своем Twitter, накануне праздников неизвестные прямо с могилы ее дедушки украли елку. Воры спилили дерево и, скорее всего, продали его и теперь эта елка с кладбища стоит у кого-то дома.

"Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. Накануне новогодних праздников на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари..." – написала в микроблоге Даша.

Артистка поделилась, что узнала об этом после того, как ее дядя ходил на могилу дедушки, чтобы убрать там. Также Астафьева, отвечая на вопросы фанатов, подтвердила, что инцидент произошел в городе Покров Днепропетровской области. Как выяснилось, этот случай не одинок:

"Это в Покрове? Если да, то мы там ночью патрулируем, на кладбище какой-то говнюк несколько месяцев назад осквернил могилы героев", "то же, но раньше случилось в 2019-м. Елка у бабушки и дедушки на кладбище, я ею налюбоваться не могла, такой красавицы не найдешь... Вот мы приехали на Рождество и еще издалека все поняли — ее нет. Либо работники кладбища уничтожили, или кто-то украл и продал, или все вместе".

Напомним, между тем певица Злата Огневич показала, как таскала доски и мешки с мусором, помогая волонтерам разобрать последствия обстрелов Соломенского района Киева российскими оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
1073
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