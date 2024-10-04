На могиле Григория Чапкиса спустя три года после смерти установили памятник: фанаты увидели ошибки

На могиле легендарного хореографа Григория Чапкиса установили памятник.

Это произошло спустя три года после его смерти. В Сети показали, как теперь выглядит могила танцора. В частности, она уже не заброшена, а вместо этого облагорожена. Чапкису, похороненному на Байковом кладбище, установили немалый памятник из гранита. Там есть цветной портрет хореографа, лестница, ведущая к сцене, на которой есть надпись: "Танец — это жизнь, живите танцуя".

Впрочем, пользователи обратили внимание на дату рождения и смерти Чапкиса. На памятнике указано, что танцор родился 24 апреля, а умер – 13 июля. Впрочем, в месяцах допущены ошибки. Хореограф родился 24 февраля, а умер – 13 июня.

Григорию Чапкису установили памятник спустя три года после его смерти

Сын Григория Чапкиса – Грег – прокомментировал установку памятника. Танцор, который много лет живет в США, отметил, что из-за расстояния процесс затянулся, а также из-за войны, которая идет в Украине. Впрочем, наконец-то у хореографа есть памятник, поэтому сердце его детей спокойно.

"Извини, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", — прокомментировал в Instagram Грег Чапкис.

Напомним, на вид могилы Григория Чапкиса обратили внимание весной 2023 года. Хореографа не стало 13 июня 2021, а ему до того времени не установили памятник. Более того, могила была неухожена и заброшена.

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