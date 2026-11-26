Мэттью Перри / © Associated Press

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На могиле американо-канадського актера Мэттью Перри, который сыграл Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», неожиданно сменили надгробную надпись.

Знаменитость умер 28 октября 2023 года. Звезду сериала «Друзья» похоронили на кладбище в Лос-Анджелесе. Однако долгое время на могиле Мэттью Перри не устанавливали надгробную надпись, чтобы сохранить в секрете место ее расположения. Это сделали только в январе 2026 года.

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На надгробной надписи содержалось имя актера, его дата рождения, а также смерти. Кроме того, на таблице было следующее: «Тот, кого очень любили — Друг». Это была отсылка к сериалу «Друзья», где Мэттью Перри играл в течение 10 лет. К слову, роль Чендлера Бинга сделала актера безумно популярным.

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Однако недавно надгробная надпись на могиле артиста изменилась, пишет Entertainment Weekly. Оттуда убрали упоминание о сериале «Друзья». Теперь же там содержится более личная надпись: «Покойся! Мы любим тебя всем сердцем».

Мэттью Перри / © Associated Press

Что известно о смерти Мэттью Перри — звезды сериала «Друзья»

Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. Бездыханное тело актера обнаружили в джакузи его дома в Лос-Анджелесе. Медики констатировали смерть артиста. Впоследствии выяснилось, что причиной явилась передозировка кетамином, который Мэттью Перри не мог получить в рамках легального лечения депрессии.

Полиция начала расследование дела. В причастности к смерти актера обвинили пять человек, среди которых двое врачей, наркодилер и личный помощник. Все они признали свою вину и получили судебные приговоры.

Напомним, недавно в Сети показали, как сейчас выглядит могила легендарного украинского композитора Владимира Ивасюка. Жизнь музыканта трагически оборвалась 47 лет назад.

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