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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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На могиле Нины Матвиенко установили памятник: как он выглядит и какая деталь возмутила фанов

Народная артистка Украины похоронена на Зверинецком кладбище.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Нина Матвиенко и ее памятник

Нина Матвиенко и ее памятник

На Зверинецком кладбище в Киеве появился памятник на могиле легендарной украинской певицы, Народной артистки Украины Нины Матвиенко, которая умерла 8 октября 2023 года.

В Facebook Деречина Наталья опубликовала кадры с места захоронения легендарной исполнительницы. Она показала, что памятник изготовлен из светлого мрамора в форме вертикального обелиска с резным крестом вверху. Основная часть украшена черной цветочной вышивкой, в центре размещено фото молодой Нины Матвиенко - улыбающейся, в традиционном украинском наряде, с венком на голове. С обратной стороны памятника выгравировано изображение голубя.

Памятник на могиле Нины Матвиенко

Памятник на могиле Нины Матвиенко

Памятник на могиле Нины Матвиенко

Памятник на могиле Нины Матвиенко

Однако, несмотря на благородный вид, надгробие вызвало споры в Сети. Больше всего пользователей возмутила досадная ошибка в дате смерти. Вместо 8 октября (10-й месяц) на плите указано 8 июля (7-й месяц) - "8/VII". Кроме этого, некоторые фаны отметили, что на фоне массивной конструкции слишком скромным выглядит сам портрет Народной артистки Украины. Впрочем, другие пользователи призвали воздержаться от критики дизайна надгробия и уважать выбор родственников.

  • Умерла 8 октября, а стоит дата 8 июля

  • Жемчужина украинской песни! Памятник очень красивый! Спокойный, благородный, достойный

  • Фото должно быть немного больше, а то мрамора много, а фото маленькое

  • Не думали, что госпожа Нина так хотела? Даже если это выбор ее родственников, то какое вам дело?

Напомним, недавно актриса Ирма Витовская пожаловалась на неизвестных, которые "похоронили" ее в Сети. Звезда сделала эмоциональное заявление.

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Дата публикации
Количество просмотров
256
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