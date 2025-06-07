На могиле Нины Матвиенко установили памятник: как он выглядит и какая деталь возмутила фанов

Нина Матвиенко и ее памятник

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На Зверинецком кладбище в Киеве появился памятник на могиле легендарной украинской певицы, Народной артистки Украины Нины Матвиенко, которая умерла 8 октября 2023 года.

В Facebook Деречина Наталья опубликовала кадры с места захоронения легендарной исполнительницы. Она показала, что памятник изготовлен из светлого мрамора в форме вертикального обелиска с резным крестом вверху. Основная часть украшена черной цветочной вышивкой, в центре размещено фото молодой Нины Матвиенко - улыбающейся, в традиционном украинском наряде, с венком на голове. С обратной стороны памятника выгравировано изображение голубя.

Памятник на могиле Нины Матвиенко

Памятник на могиле Нины Матвиенко

Однако, несмотря на благородный вид, надгробие вызвало споры в Сети. Больше всего пользователей возмутила досадная ошибка в дате смерти. Вместо 8 октября (10-й месяц) на плите указано 8 июля (7-й месяц) - "8/VII". Кроме этого, некоторые фаны отметили, что на фоне массивной конструкции слишком скромным выглядит сам портрет Народной артистки Украины. Впрочем, другие пользователи призвали воздержаться от критики дизайна надгробия и уважать выбор родственников.

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Умерла 8 октября, а стоит дата 8 июля

Жемчужина украинской песни! Памятник очень красивый! Спокойный, благородный, достойный

Фото должно быть немного больше, а то мрамора много, а фото маленькое

Не думали, что госпожа Нина так хотела? Даже если это выбор ее родственников, то какое вам дело?

Напомним, недавно актриса Ирма Витовская пожаловалась на неизвестных, которые "похоронили" ее в Сети. Звезда сделала эмоциональное заявление.