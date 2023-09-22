На певца Julik "напали" коллекторы: "Второй день подряд меня терроризируют"

Украинский певец Julik пожаловался на надоедливых коллекторов, которые не дают ему покоя.

О неприятной ситуации экс-участник коллектива DZIZIO рассказал у своих сторис в Instagram. Как рассказал Julik, уже несколько дней неизвестные звонят ему по телефону. Однако никакого кредита или обязательства перед финансовыми компаниями у него нет

"Второй день подряд меня терроризируют телефонными звонками", — написал певец.

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

В качестве доказательств артист показал скриншот из истории звонков, где видно, что в течение дня с ним пытались связаться с разных номеров. Неизвестные по телефону представились сотрудниками компании "КредитКафе".

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

Julik пытался связаться с представителями фирмы и объяснить, что не имеет никакого отношения к кредитам. Как предположил артист, кто-то мог указать его номер, как поручителя. В случае, если ситуация не разрешится, певец планирует обратиться в суд.

"Возмущает работа этой компании, с которой практически нет связи. Мой номер внесли в базу и систематически, каждые 10 минут звонят с автоответчиком и говорят вернуть долг. Никакими людьми я не опекаю и не отвечаю. Какой долг? Как кредита никакого нет? ", — возмутился артист.

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

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