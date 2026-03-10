- Дата публикации
На певицу Рианну совершили покушение на убийство в ее доме: полиция установила личность подозреваемой
Женщину, которая вероятно совершила преступление, арестовали.
В Лос-Анджелесе полиция задержала 35-летнюю женщину, которую подозревают в покушении на убийство всемирно известной певицы Рианны.
Так, правоохранители получили сообщение о стрельбе по особняку артистки в районе Беверли-Хиллз в воскресенье, 8 марта. В полиции отмечают, что женщина совершила не менее десяти выстрелов по имению, повредив входные ворота и колеса прицепа-дачи, стоявшего поблизости.
По данным полиции, подозреваемой является 35-летняя Иванна Лизетт Ортис. Женщину взяли под стражу, а сумму залога установили на уровне более 10 миллионов долларов, пишет LA Times. По предварительной информации, нападающая стреляла из автомобиля во время движения, используя винтовку типа AR-15. В тот момент дома находились Рианна, ее избранник — рэпер A$AP Rocky, а также их маленькие дети. К счастью, никто не пострадал.
Автомобиль подозреваемой отследили с вертолета и задержали женщину примерно в 5 км от места происшествия, изъяв у нее винтовку и семь гильз. По данным полиции, она находилась в машине одна. Мотив нападения пока остается неизвестным.
В то же время правоохранители сообщают, что ранее Ортис уже имела проблемы с законом в штате Флорида. В частности, ее задерживали по подозрению в неосторожном вождении, домашнем насилии и других делах.
Более того, подозреваемая накануне совершения преступления вела неоднозначную активность на своей Facebook-странице. В частности, язвительно высмеивала Рианну, провоцировала ее вопросами по типу «ты здесь?» и распространяла ложные слухи о звезде.
