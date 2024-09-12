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На похоронах путиниста Александра Маслякова неожиданно засветилась команда КВН из Украины

На похоронах путиниста Александра Маслякова неожиданно засветилась команда КВН из Украины

На похоронах путиниста Александра Маслякова неожиданно засветилась команда КВН из Украины

Александр Масляков

Юмористы пришли на прощание со скандальным ведущим.

На похоронах ведущего-питинста Александра Маслякова, который умер 8 сентября, засветилась бывшая украинская команда КВН, которая более 20 лет назад была основана во Львове.

Об этом активно начали писать российские пропагандисты. Речь идет о команде КВН "Эскадрон гусар". Они прибыли на прощание со скандальным ведущим и даже выдавили из себя несколько предложений слезливой речи. Была ли команде КВН в первом составе или с новыми участниками – неизвестно, впрочем, некоторые из "старой школы" были.

"За любовь, за то, что нас терпели... Спасибо", — сказал один из участников команды.

Команда КВН
Команда КВН "Эскадрон гусар" на похоронах путиниста Маслякова / Фото: скриншот с видео

Стоит отметить, что команда была основана братьями Андреем и Дмитрием Криворучко более 20 лет назад на базе Львовского высшего военно-политического училища. Участники "Эскадрон гусар" еще в далеком 1995 году выбрали страну-агрессора Россию после того, как смогли привлечь внимание скандального ведущего Маслякова. Юмористы поселились в РФ, где зарабатывали кровавые рубли.

Команда КВН
Команда КВН "Эскадрон гусар" / Фото: скриншот с видео

Напомним, Александр Масляков был ярым поклонником путина и поддерживал захватнические действия РФ. Ведущий открыто говорил о своей позиции и даже на так называемых выборах в России был доверенным лицом. Масляков незаконно пересекал границу Украины, когда ездил в Крым, и спонсировал войну. Умер шоумен 8 сентября. Украинские юмористы с иронией отреагировали на его смерть.

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