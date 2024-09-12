На похоронах путиниста Александра Маслякова неожиданно засветилась команда КВН из Украины

На похоронах ведущего-питинста Александра Маслякова, который умер 8 сентября, засветилась бывшая украинская команда КВН, которая более 20 лет назад была основана во Львове.

Об этом активно начали писать российские пропагандисты. Речь идет о команде КВН "Эскадрон гусар". Они прибыли на прощание со скандальным ведущим и даже выдавили из себя несколько предложений слезливой речи. Была ли команде КВН в первом составе или с новыми участниками – неизвестно, впрочем, некоторые из "старой школы" были.

"За любовь, за то, что нас терпели... Спасибо", — сказал один из участников команды.

Команда КВН "Эскадрон гусар" на похоронах путиниста Маслякова / Фото: скриншот с видео

Стоит отметить, что команда была основана братьями Андреем и Дмитрием Криворучко более 20 лет назад на базе Львовского высшего военно-политического училища. Участники "Эскадрон гусар" еще в далеком 1995 году выбрали страну-агрессора Россию после того, как смогли привлечь внимание скандального ведущего Маслякова. Юмористы поселились в РФ, где зарабатывали кровавые рубли.

Команда КВН "Эскадрон гусар" / Фото: скриншот с видео

Напомним, Александр Масляков был ярым поклонником путина и поддерживал захватнические действия РФ. Ведущий открыто говорил о своей позиции и даже на так называемых выборах в России был доверенным лицом. Масляков незаконно пересекал границу Украины, когда ездил в Крым, и спонсировал войну. Умер шоумен 8 сентября. Украинские юмористы с иронией отреагировали на его смерть.

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