На сцене "Голосу країни-12" выступил сын защитника Мариуполя, пережившего российский плен

На сцене "Голосу країни-12" выступил электрик из Запорожья — Сергей Соловьев.

Война, которую в Украине враждебно развязала Россия, напрямую затронула семью участника проекта. В частности, папа Сергея защищал Мариуполь от российских захватчиков и попал в плен. Сейчас с отцом электрика все хорошо, его освободили, и он находится дома со своей семьей.

Папа Сергея Соловьева, который защищал Мариуполь

Но Сергей навсегда запомнит тот день, когда узнал, что его отец наконец-то возвращается из плена. Поэтому свое выступление на "Голосі країни-12" электрик посвятил именно отцу и всем защитникам Украины. В частности, Сергей исполнил композицию Ton Groen и Niels Hermes – You.

"Сейчас я продолжаю находиться в Запорожье. С каждым днем обстрелы города усиливаются. Оккупант бьет по гражданской инфраструктуре всеми возможными способами. Пострадало наше жилье, но я рад, что со мной сейчас находится моя семья и отец — защитник Мариуполя. Его недавно обменяли из плена, и он наконец вернулся домой. Мы не понимали, где он находится и не знали, что с ним происходит, в тот день, когда мне позвонили и сказали, что его обменяли, я запомню на всю жизнь. Это разорвало меня на клочья. Свое выступление я хочу посвятить своему отцу и всем защитникам Украины, которые сейчас защищают наш край. Слава Украине!" – поделился Сергей.

Сергей Соловьев

Наставники были удивлены, что Сергей не учился вокалу, но так мощно исполнил песню. Оля Полякова решила не терять самородка и посадила участника на первое кресло. Таким образом, без места осталась Марта Липчей. Впрочем, тренеры "Второго шанса" не смогли певицу отпустить домой и забрали ее в свою команду.

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