На сцене "Оскара-2023" индийские исполнители станцевали на фоне Мариинского дворца

На сцене церемонии награждения "Оскар-2023" появился известный каждому украинцу Мариинский дворец.

А все потому, что индийские певцы Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава исполнили свой хит Naatu Naatu, который был номинирован как "Лучшая оригинальная песня" в фильме "RRR: Рядом ревет революция".

Заметим, что у ленты есть украинские корни, ведь до полномасштабной войны сцену с танцами сняли напротив Мариинского дворец в Киеве. А вот постановщицей популярного танца стала украинская хореографиня Елена Шоптенко, а вторым хореографом стал Макс Леонов.

Фото: Скриншот с видео

В фильме во время съемок сцены с песней, а именно свадьбы, приняли участие 300 актеров, оркестр и более 50 танцовщиков.

Отметим, что песня Naatu Naatu уже получила награду на другой престижной премии, а именно на "Золотом глобусе".

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