На съемках ленты "Ржавчина" с Болдуином произошел еще один несчастный случай

На съемках ленты "Ржавчина" с Болдуином произошел еще один несчастный случай

Осветитель находится в тяжелом состоянии в больнице.

На съемочной площадке ленты "Иржа", где раньше Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, произошел еще один досадный инцидент.

Как сообщает издание Sky News, осветителя и монтажника Джейсона Миллера укусил ядовитый паук-отшельник. Это произошло, когда мужчина разбирал декорации фильма "Ржавчина" на ранчо в Нью-Мексико.

Паук укусил Миллера за руку. Через несколько дней у него начался некроз руки и сепсис. Сейчас осветитель находится в больнице в тяжелом состоянии. Он уже пережил две операции. Врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию и спасти руку от ампутации.

Отметим, что ранее на съемках фильма "Иржа" произошла трагедия. Продюсер и актер картины Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Это произошло, когда артист репетировал сцену. Перед этим ему дали револьвер в руки, заверив, что он не заряжен. Оператор умерла в больнице.

Оказалось, что в нем был боевой патрон, который во время выстрела взорвался и попал Хатчинс в грудь и задел режиссера Джоэла Соуза. Его госпитализировали, но вскоре выписали.

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