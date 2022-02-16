На участника Kalush Orchestra нарыли "компромат": появилось фото музыканта в России

В Сети появился снимок Тимофея Музычука на Красной площади.

На официальной странице Нацотбора на "Евровидение" появился пост с фотографиями солиста группы Kalush Orchestra Тимофея Музычука в России, датированные 2015 годом. Фотографии были сделаны на Красной площади в Москве.

Этим кадром музыкант поделился в российской соцсети "ВКонтакте", говорится в "Сніданку з 1+1".

Впоследствии пост со страницы "Евровидения" исчез, а музыкант объяснил, что посещал столицу России еще в 2013 году.

"В 2013 году я действительно был в России на концерте Михаила Поплавского как массовка, хлопал, не выступал. И в этом же году, 2013-м, выступал в Краснодаре. После 2013-го в России вообще не был. Все пруфы у пограничной службы есть", – прокомментировал кадры Музычук.

Слова солиста Kalush Orchestra подтвердила и коллега по сцене, певица Юлия Юрина. На своей странице в Instagram артистка разместила кадры, подтверждающие, что Музычук был в Москве действительно в 2013 году.

Юлия предоставила доказательства, что Музычук был в России в 2013 году / instagram.com/yurina_yuyu

Напомним, Alina Pash победила в Нацотборе на "Евровидение 2022" с песней "Тіні забутих предків". Но "Суспильне" заявило, что не подпишет соглашения с артисткой, пока не проверит информацию о законности пересечения границы во время ее визита в Крым в 2015 году.

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