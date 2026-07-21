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На войне погиб известный 45-летний украинский актер Евгений Бушмакин
Печальную новость сообщила его подруга-режиссер, которая также раскрыла, как он оказался в армии.
Известный украинский актер Евгений Бушмакин погиб на фронте.
Печальную новость в своем Instagram объявила его подруга, режиссер Тоня Ноябрева, утром 21 июля. Подробностей она не раскрывала. Режиссер лишь коротко сообщила, что Евгений Бушмакин погиб. Жизнь актера оборвалась в возрасте 45 лет.
«Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня будто бы вырвали сердце», — говорит режиссер.
Также Тоня Ноябрева рассказала, как Евгений Бушмакин оказался в армии. По ее словам, актера на улице остановили работники ТЦК и задержали. После этого артист оказался на фронте, где служил в штурмовой бригаде.
«Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом», — отметила режиссер.
К слову, Евгений Бушмакин родился в Полтаве 28 мая 1981 года. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств. Актер сыграл в таких картинах, как «День независимости», «Все будет хорошо», «Герой моего времени», а за роль в последней был номинирован на премию «Золота Дзиґа» в категории «Лучший актер».
Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда «Один дома 2» Бренда Фрикер. Ирландской актрисы не стало в возрасте 81 года.