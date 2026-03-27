На войне погиб известный украинский юморист Артур Петров

Артур Петров

Известный украинский юморист Артур Петров погиб на войне.

О мучительной утрате сообщила жена комика на его официальной странице в Facebook. Екатерина написала, что жизнь Артура Петрова оборвалась 18 марта в Купянске-Узловом. Произошло это во время эвакуации раненых военных.

"Дорогие друзья, коллеги, знакомые Артура, те, кто любил его стендап. Я Катя, жена Артура. 18 марта Артур погиб в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых", - сообщила жена юмориста.

Екатерина также отметила, что впоследствии объявит дату и место прощания с Артуром Петровым.

Артур Петров

Отметим, Артур Петров - известный украинский юморист, который родом из Днепра. В частности, он выступал в жанре stand-up comedy, а также участвовал в различных YouTube-проектах.

В армию Артур Петров присоединился в апреле 2025 года. Последние месяцы своей жизни юморист служил в 43-й отдельной механизированной бригаде. К сожалению, 18 марта комика не стало. У Артура Петрова осталась жена и двое детей.

