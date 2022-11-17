На войне погиб военный ВСУ, герой популярного мема "Ярік, бачок потік"

Мужчина служил в рядах ВСУ и защищал страну от захватчиков.

На войне с российскими оккупантами погиб военный ВСУ, один из героев видеомема "Ярік, бачок потік", — Ярослав.

О гибели украинского защитника, родом из поселка Драбова, Черкасская область, сообщило местное издание "Новости Черкасской области" в Instagram. Прощание с военным состоится в пятницу.

"Погиб наш защитник родом из Драбовщины — Ярик. Многие видели видео о "Тольке видеорегистратора" и "Ярік, бачок потік". Именно этот Ярик был водителем авто", – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что другой участник видео Толик продолжает нести службу и защищает Украину от российских захватчиков.

Отметим, популярный видеомем "Ярік, бачок потік" появился на YouTube в 2015 году. Главные герои видео – Ярик, управлявший автомобилем, и Толик, снимавший все на видео. В какой-то момент Ярослав потерял контроль над авто, которое начало заносить. Машина съехала с дороги. Толик все это время все снимал на видео и комментировал. Когда мужчина вышел из авто, увидел, что бензобак начал протекать. Толик эмоционально с криками обратился к Ярику со словами: "Ярік, бачок! Бачок потік! Ярік вилазь! Тікай!".

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика!

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