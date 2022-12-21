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На войне погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3384
Время на прочтение
1 мин
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На войне погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко

Сергей Шкварченко / Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Танцовщик попал под минометный обстрел.

На войне с российскими оккупантами погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко.

Печальную новость сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины на официальной странице Facebook.

Танцовщик Сергей Шкварченко погиб 19 декабря, попав под минометный обстрел.

"Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память!" – говорится в сообщении министерства.

Отметим, Сергей Шкварченко – известный украинский танцовщик. Он был артистом ансамбля им. П. Вирского. За свои творческие заслуги Сергея наградили званием "Заслуженный артист Украины". Когда началась полномасштабная война, Шкварченко вступил в ряды ВСУ и отправился защищать страну от российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
3384
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