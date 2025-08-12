На войне погиб зять скандального продюсера Пригожина, который воевал на стороне оккупантов

Иосиф Пригожин

Реклама

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который публично оправдывал и поддерживал кровопролитную войну России против Украины, сообщил о потере собственного зятя. Оккупант погиб на украинской земле, куда пришел с оружием.

25-летний Евгений Ткаченко, муж дочери Пригожина Данаи, в 2022 году пошел под венец, а уже в следующем году получил повестку в армию страны-террористки. В ноябре 2023 года его отправили на Купянское направление под позывным "Панда". Он выполнял роль разведчика-пулеметчика. Связь с ним пропала более года назад. Его считали без вести пропавшим, но теперь подтверждено, что он окончательно ликвидирован. Поэтому его вдова будет воспитывать их сына одна.

"Суд постановил, что ему известно место его (зятя - прим. ред.) смерти. Соответственно, его объявили погибшим", — заявил Иосиф в комментарии для росСМИ.

Реклама

Дочь и зять Иосифа Пригожина с сыном

Пригожин утверждает, что зять ушел на войну якобы "добровольно". В свою очередь продюсер-путинист в прошлом тоже неоднократно делал противоречивые политические заявления. В частности, в 2014 году он оказался среди деятелей культуры, которые подписали обращение в поддержку оккупации Крыма. Впоследствии Пригожин пытался отрицать свою причастность к этому документу, однако в Украине его внесли в перечень лиц, чьи действия представляют угрозу нацбезопасности.

В то же время в 2018 году пропагандист охотно выступал доверенным лицом Путина на президентских выборах, а параллельно поддерживал московского градоначальника Собянина. И только в 2023-м, когда в СМИ появилась аудиозапись, на которой голос, похожий на Пригожина, ругал российскую власть, предполагали, что он "прозрел". Однако Пригожин назвал запись "фейком", созданным с помощью искусственного интеллекта. Поэтому откровенного осуждения войны от него так и не прозвучало.