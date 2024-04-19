На время "Евровидения-2024" над шведским городом закроют воздушное пространство – подробности

На момент проведения "Евровидения-2024" в Мальме, Швеции закроют воздушное пространство.

Об этом сообщает шведская общественная телеязычная организация "SVT Nyheter". Дело в том, что власти обеспокоены возможными терактами и угрозами сорвать конкурс. Отмечается, что на подготовительном этапе "Евровидения-2024" шведская полиция оперативно реагирует на любые заворушки в обществе: от массовых демонстраций до слухов о комплексных атаках со стороны международных террористических организаций. В частности, полиция следит за угрозой атаки дронов во время шоу. В целях безопасности всех жителей и гостей города полиция закроет воздушное пространство над территорией и применит технологии, предотвращающие полет дронов.

Сцена "Евровидение-2024" / Фото: eurovision.tv

"Они (дроны – прим. ред.) могут сорвать событие. Поэтому будет создана бесполетная зона, и эту систему мы сможем использовать для ее мониторинга", - отмечает Пер Энгстрем, начальник национального управления полиции.

Также издание сообщает, что во время проведения международного песенного конкурса будет действовать усиленный полицейский контроль. В частности, к местной полиции присоединятся вооруженные силы и полицейские из Дании и Норвегии. Они будут охранять все: от арены до событий, гостиниц и демонстраций. Впрочем, пока, успокаивает Пер, прямых угроз событию нет.

"Сейчас мы не видим конкретной целенаправленной угрозы событию, но есть угроза для Швеции как страны и нации. Это, конечно, касается и Евровидения", - добавляет Пер Энгстрем.

Напомним, "Евровидение-2024" состоится уже в мае. Недавно организаторы конкурса объявили о важных изменениях в порядке выступлений конкурсантов в грандфинале конкурса.

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