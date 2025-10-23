- Дата публикации
На заключенного P. Diddy совершили покушение на убийство: "Проснулся с ножом у горла"
Инцидент произошел в тюрьме, где скандальный рэпер сейчас отбывает наказание.
На американского рэпера P. Diddy, он же Шон Комбс, совершили покушение в тюрьме.
Об этом изданию Daily Mail сообщил его приятель Чарлуччи Финни. Отмечается, что в тюремную камеру рэпера, пока тот спал, пробрался другой заключенный с импровизированным ножом. P. Diddy якобы проснулся от того, что почувствовал лезвие на своем горле.
"Он проснулся с ножом у горла. Я не знаю, отбился ли он от него или пришли охранники, я просто знаю, что это произошло", - говорит Финни.
Друг P. Diddy также считает, что для рэпера это было предупреждением. Мол, если бы заключенный хотел навредить исполнителю, то сделал бы это.
"Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Понадобилась бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло и убить его. Это, видимо, был способ сказать: "В следующий раз тебе так не повезет", - говорит друг Комбса.
К слову, P. Diddy отбывает наказание в следственном изоляторе в Бруклине. Ранее адвокаты рэпера переживали за его безопасность. Мол, P. Diddy - является знаменитостью, поэтому другие заключенные ради престижа будут пытаться ему навредить.
Также адвокаты исполнителя просят перевести его в тюрьму FCI Fort Dix. Там рэпер якобы сможет лечиться от наркотической зависимости, а также будет находиться ближе к семье.
Отметим, P. Diddy признали виновным в том, что он организовывал поездки женщин для занятий проституцией. Его лишили свободы сроком на четыре года и два месяца. Также рэпер должен заплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. После освобождения из тюрьмы исполнитель еще в течение пяти лет будет находиться под наблюдением спецслужб.