На Злату Огневич набросились россияне после взрывов на Крымском мосту: певица резко ответила

Украинская певица Злата Огневич получила волну хейта от россиян после того, как порадовалась взрывам на незаконно построенном Россией Крымском мосту.

После новостей, что в аннексированном Крыму произошла "бавовна", исполнительница не смогла сдержать эмоций. Артистка опубликовала кадры, где радостно танцует после того, как узнала о взрывах на Крымском мосту.

Однако в комментариях под постом жители страны-агрессора решили упрекнуть Огневич. Они начали выписывать, что "вообще должно быть стыдно, ведь погибли и пострадали люди".

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица поставила российских хейтеров на место. По словам артистки, оккупанты натворили немало бед на украинских землях, а от их рук ежедневно гибнут невинные люди. Поэтому Огневич и дальше будет радоваться успехам ВСУ, приближающим победу Украины в этой ужасной войне, которую развязала Россия.

"Ко мне уже налетели "хейтеры" из страны-агрессора. Так вот, я и дальше буду радоваться успехам наших ребят, я и дальше буду танцевать от каждого шага нашей страны, который приближает победу. Если вы такие святые, то найдите независимые СМИ и посмотрите, сколько горя, трагедий, боли вы принесли нашей стране. Ненавижу лицемерие и вас тоже ненавижу", — резко ответила артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко пожаловалась на россиян, которых немало встретила во время отдыха в Турции. Артистка рассказала, как они реагируют на украинский язык.

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