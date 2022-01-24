На Злату Огневич напал преследователь: "Если еще раз увижу по ТВ, я тебя завалю "н*х*й"

На Злату Огневич напал преследователь: "Если еще раз увижу по ТВ, я тебя завалю "н*х*й"

Мужчина уже три года не дает покоя исполнительнице.

Украинская певица Злата Огневич показала лицо мужчины, который уже долгое время ее преследует.

На странице в Instagram артистка запостила видео, на котором видно, как ее автомобиль, когда она ехала на студию, догоняет другой автомобиль. В нем сидит преследователь Златы, который ей говорит: "Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю "н*х*й", поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты чудище, ерундой занимаешься".

Когда Злата говорит, что передаст в полицию информацию о нем, он отвечает, что ему все равно:

"Я больше не могу молчать! Данное видео рекомендую смотреть до конца. Осторожно! Оно содержит ненормативную лексику. В этой ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже больше 3-х лет) преследует неадекватный мужчина и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация — это также один из видов насилия", – написала под видео Огневич.

Внимание, видео 18+! Видео содержит ненормативную лексику

Артистка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой вмешаться и как-то повлиять на ситуацию:

"Я обращаюсь в правоохранительные органы, юристы и все, кто имеет компетенцию и реально может помочь. Я обращаюсь к своей стране и президенту. Потому что я больше не желаю молчать! Хватит! На моем месте может быть ваша дочь, жена, любимая девушка, мама, ваш близкий человек. Помогите мне", — умоляет о помощи Огневич.

Отметим, что впервые Злата Огневич рассказала о преследовании неизвестного в марте 2019 года. Тогда мужчина напал на артистку возле ее дома. После инцидента мужчина продолжил следить за звездой. В частности, он ждал певицу перед выходом на тренировку и приходил на ее концерты. Нападающий убежден, что Огневич — его жена.

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