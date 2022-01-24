На Злату Огневич напал преследователь: полиция открыла уголовное производство

Полицейские устанавливают личность нападающего.

Украинская певица Злата Огневич написала заявление на своего "фаната", который уже три года преследует его и угрожает убийством.

Полицейские оперативно отреагировали на заявление артистки и открыли уголовное производство по факту угрозы жизни Златы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Злата Огневич написала заявление на преследователя / instagram.com/zlata.ognevich

"Работники полиции зарегистрировали заявление в Едином учете заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции и по согласованию с Печерской окружной прокуратурой правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а также лицо, причастное к совершению этого преступления.

Кроме того, полицейские изучают видеозаписи, которые предоставила следствию Злата.

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