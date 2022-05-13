На Злату Огневич в США напал расист: "Сказал, что не хочет слушать конченый украинский"

Украинская певица Злата Огневич отправилась в Америку, где участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины.

Впрочем, когда артистка с командой из Чикаго направлялась в другой американский город, с ней случился неприятный инцидент. На певицу напал американский расист. Об этом Злата Огневич рассказала на своей странице в Instagram.

"Опаздываю в аэропорт, потому что на нас напал американский расист. Мы вызвали Uber ехать в аэропорт, приехал таксист. 10 минут мы ехали, общались по-украински, вдруг он нам выдает, что он нас сейчас высаживает возле железнодорожной станции, потому что он больше не хочет слышать язык, на котором мы общаемся. Мы спрашиваем его: "Вы что, расист?". Он говорит: "Да, я расист, я вас ненавижу. Вы плохо себя ведете. Это невежливо в моем присутствии. Присутствии меня, американца, общаться на вашем недостойном языке", — рассказала об инциденте Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка призналась, что никогда в жизни раньше с таким еще не сталкивалась, и эта ситуация ее очень шокировала. К счастью, исполнительница успела в аэропорт и, в отличие от предыдущего странного водителя, их следующий драйвер оказался адекватным и никаких претензий к пассажирам не имел.

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