На звезду "Беверли-Хиллз, 90210" жестоко напали и избили прямо посреди Лос-Анджелеса

Американский актер, исполнитель роли Стива Сандерса в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Иан Зиринг стал жертвой нападения.

К слову, артист ехал на своем автомобиле по улице Голливудский бульвар, что расположена в Лос-Анджелесе. Как пишет TMZ, в какой-то момент знаменитости пришлось остановиться, ведь дорогу ему преградили байкеры. Иан Зиринг вышел из своего автомобиля и между ним и мотоциклистами завязалась перепалка.

В ходе разборок актера избили байкеры, хоть тот и пытался отбиваться. В конце концов все закончилось тем, что у Зиринга получилось сбежать от нападающих, хотя те его и держали.

После этого байкеры разъехались, актер вернулся в свой автомобиль и тоже покинул место, где произошел неприятный инцидент.

Полиция уже приступила к расследованию дела. В полицейском отчете указано, что Иан Зиринг является жертвой преступления. Пока что правоохранители еще никого не задержали.

Напомним, недавно украинский певец Юлик тоже стал жертвой нападения. Артисту в Польше побили автомобиль.

Читайте также: