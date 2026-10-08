Набросился пьяным, а затем извинялся: Майк Дуглас шокировал громким скандалом с Джулией Робертс

Майкл Дуглас и Джулия Робертс / © Associated Press

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Голливудский актер Майкл Дуглас шокировал громким скандалом с американской актрисой Джулией Робертс.

Артист продолжает раскрывать ранее неизвестные факты своей биографии в мемуарах «Одна адская поездка». В этот раз звезда Голливуда рассказал о скандале с Джулией Робертс, пишет People.

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В свое время актерам представился случай поработать вместе. Случилось это благодаря фильму «Коматозники», где Джулия Робертс сыграла одну из главных ролей, а Майкл Дуглас был одним из продюсеров. Кстати, в этом фильме также снимался тогдашний бойфренд актрисы Кифер Сазерленд.

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Джулия Робертс и Кифер Сазерленд / © Associated Press

Так вот, после работы над картиной они снова перестрелились. Случилось это на вечеринке в честь «Золотого глобуса», куда Майкл Дуглас пришел со своим сыном Кэмероном, которому на тот момент было 13 лет. Парня заметила Джулия Робертс, которая обняла его и пошутила с ним. Однако звездному отцу, который в тот момент был пьян, это не понравилось. Он набросился на Джулию Робертс, выдав ей порцию не очень приятных слов.

Майкл Дуглас понял всю серьезность ситуации уже на следующее утро после вечеринки. Ему позвонил другой продюсер фильма «Коматозники», который и объяснил, что он этим поступком пересек границу.

Майкл Дуглас / © Associated Press

Майкл Дуглас попытался исправить ситуацию. Он прислал Джулии Робертс цветы и извинился за свое поведение. Позже актер лично извинился перед артисткой и ее тогдашним бойфрендом.

Комментируя их отношения после того инцидента, Майкл Дуглас отметил, что они с Кифером Сазерлендом остались друзьями, а вот с Джулией Робертс — «не очень».

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Напомним, ранее Майкл Дуглас признался, как 40 лет скрывал роман с известной актрисой. Тогда эти тайные отношения разоблачила тогдашняя жена актера Диандра.

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