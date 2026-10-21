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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

"Начала со мной соревноваться": Известная певица отказала Скрябину и много лет спустя раскрыла причину

Певица вспомнила, как отказалась от предложения музыканта спеть вместе, и объяснила, что помешало их сотрудничеству.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Наталья Валевская и Кузьма Скрябин

Наталья Валевская и Кузьма Скрябин

Украинская певица Наталья Валевская вспомнила, как по недоразумению потеряла возможность записать дуэт с лидером группы «Скрябин» Андреем Кузьменко.

Артистка могла пополнить свой репертуар совместной работой с легендарным музыкантом. Инициатива принадлежала самому Кузьме. Для Валевской его предложение стало приятным сюрпризом. Однако при подготовке к выступлению между ней и другой участницей команды возникло напряжение. Молодая певица не отважилась открыто обсудить ситуацию с музыкантом. В конце концов, она сама отказалась от задуманного сотрудничества.

«Во время репетиции его бэк-вокалистка начала со мной тягаться, пытаясь продемонстрировать собственные вокальные возможности и буквально перепеть меня. Я была тогда еще молодой артисткой. Не хватило смелости увести Андрея в сторону и объяснить, что происходит. В итоге просто отказалась от дуэта, не объяснив ему подлинной причины. Сегодня жалею об этом, ведь Андрей считал меня другом», — призналась Валевская в интервью «Фокусу».

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Певица не стала скрывать, что теперь иначе отнеслась бы к этой ситуации. По ее словам, тогда ей не хватило опыта и уверенности, чтобы откровенно поговорить с Кузьменко. Поэтому музыкант мог так и не узнать, что на самом деле повлияло на ее решение. Несмотря на неудачный дуэт, в творческой истории Валевской остался другой подарок от артиста.

«Для меня это огромная честь, и я до сих пор периодически пою эту композицию. Вообще, обожаю творчество „Скрябина“, причем для меня это не только Андрей, но и все музыканты группы», — подчеркнула исполнительница.

Кузьма Скрябин, Андрей Кузьменко / © instagram.com/bilyk_iryna

Кузьма Скрябин, Андрей Кузьменко / © instagram.com/bilyk_iryna

Речь идет о песне «Вода в огонь», которую Кузьма передал Валевской. Композиция до сих пор остается в ее репертуаре, а творчество группы «Скрябин» занимает особое место в ее сердце.

Андрей Кузьменко был фронтменом группы «Скрябин» и одним из самых известных украинских музыкантов. Он погиб 2 февраля 2015 в ДТП на Днепропетровщине. Его песни до сих пор звучат в исполнении украинских артистов, а творчество продолжает находить отклик у слушателей.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк помог Наталье Валевской купить квартиру. Певица раскрыла, что произошло с жильем после ее развода.

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