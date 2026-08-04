"Начинаю с чистого листа": Александр Пономарев озадачил заявлением о кардинальных изменениях в жизни

Александр Пономарев

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Украинский певец Александр Пономарев неожиданно озадачил поклонников загадочным заявлением о «чистом листе», чем вызвал волну слухов о кардинальных изменениях в жизни и карьере.

Артист, чьи песни уже давно стали классикой украинской сцены, неожиданно заставил поклонников гадать. На своей странице он опубликовал короткое, но очень интригующее сообщение. Всего несколько слов мгновенно стали поводом для горячих обсуждений. В комментариях начали появляться десятки версий — от творческих планов до личных перемен. Сам певец пока не раскрывает, что именно он имел в виду.

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«Я начинаю с чистого листа», — лаконично написал Пономарев.

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Сообщение Александра Пономарева

Такой загадочный пост только подогрел интерес публики. Одни предположили, что артист готовит премьеру новой песни или альбома, другие заговорили о книге или даже о судьбоносных переменах в личной жизни. В то же время ещё несколько дней назад в интервью для «Сніданок з 1+1» певец намекнул, что уже переживает совершенно новый этап, который стал для него неожиданностью.

«Что будет дальше… Не знаю. Если не эта перемена, которая сейчас… Вы поймёте совсем скоро, что произошло. У меня появилась ещё одна история, которую я даже не начинал, которую я начал фактически с чистого листа. Поэтому я сам готовлюсь к этому новому этапу моей жизни», — поделился исполнитель.

Александр Пономарев

Напомним, недавно Александр Пономарев и Дзидзо перестали выступать вместе. Юрий Горбунов назвал причину.

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