Начинающая певица покорила необычным голосом и заставила тренеров с первой секунды развернуться

Последней в первом эпизоде на сцену "Голосу країни-13 " вышла попробовать свои силы фольклористка Анастасия Чабан.

Исполнительница поет на бэк-вокале в Kozak Siromaha, а также играет на разных музыкальных инструментах. Анастасия пришла попробовать свои силы на "Голосі країни-13" с песней Нади Дорофеевой "Вотсап". Артистка исполнила трек в своем уникальном стиле.

Тренеры были просто ошеломлены необычным и мощным голосом артистки, поэтому все четверо наставники нажали красную кнопку. Иван Клименко вообще узнал Анастасию, ведь ему уже приходилось работать с девушкой.

Анастасия Чабан / Фото: скриншот с видео

"Стась, должен сказать, что ты должна идти только в мою команду. Даже не рассматривай другие варианты. Я надеюсь, ты понимаешь почему. Ты уникальна! Таких, как ты, не существует. Ты показываешь фольклор по-новому. Это то, что Украине сейчас очень нужно. Я знаю твои возможности, я знаю, если сюда еще присоединить твои умения быть мультиинструменталисткой и показать это на сцене. Я уверен, если ты пойдешь ко мне, мы это покажем. Мы покажем всей Украине, насколько ты крута", – прокомментировал Иван Клименко.

Другие тренеры тоже попытались побороться за участницу. Однако Анастасия сделала свой выбор в пользу Ивана Клименко.

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