Нацотбор на "Детское Евровидение 2024": победителем стал 12-летний Артем Котенко

22 сентября отгремел финал Национального отбора на песенный конкурс "Детское Евровидение-2024".

Только что жюри вместе с украинцами путем голосования выбрали представителя Украины на "Детское Евровидение-2024". Им стал 12-летний певец Артем Котенко. Юноша получил трофей победителя благодаря своей песне "Дім" с глубоким смыслом. И уже 16 ноября 2024 года он выступит на главной сцене "Детского Евровидения-2024" в Мадриде, Испания. В общей сложности за музыкальную пальму первенства будут бороться 17 стран.

Интересно, что в этом году на нацотборе первое место заняли сразу два юных конкурсанта – Артем Котенко и Злата Иванив. Они оба в сумме зрительского и судейского голосования набрали по 11 баллов. Однако поскольку предпочтение отдается голосованию зрителей, а Артем от украинцев получил максимальные 6 баллов, то именно он заслуженно поедет покорять сердца еврофанов на главную сцену в Мадриде.

К слову, конкурсная песня Артема Котенко "Дім", с которой он победил на нынешнем нацотборе в Украине, довольно символична. Композиция, написанная певицей Светланой Тарабаровой, сочетает в себе украинский и английский языки и очень мощно передает ощущение дома как собственного места силы. Песня "Дім" – очередное напоминание о том, как важно иметь пространство, в котором безопасно. Сегодня во время полномасштабного вторжения смыслы песни особенно отзываются каждому украинцу.

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