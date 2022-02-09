Нацотбор на "Евровидение-2022": букмекеры назвали вероятного победителя

Первое место прочат известной певице.

Уже в эту субботу, 12 февраля, состоится Нацотбор на "Евровидение-2022".

Пока финалисты готовятся к прямому эфиру и репетируют свои постановки, букмекеры сделали ставки на победителя.

По данным сайта Eurovisionworld.com, первое место прочат певице Alina Pash с песней "Тіні забутих предків". Ее шанс на победу – 31%.

eurovisionworld.com

Следом за ней ROXOLANA, а на третьем месте группа Kalush Orchestra. Согласно списку, наименьший шанс победить у Barleben и Our Atlantic – 5%.

Напомним, в Национальном отборе за право выступать на "Евровидении-2022" будут соревноваться 8 артистов и коллективов: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Mishael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

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Заметим, сначала вместо Barleben был финалистом певец LAUD. Впрочем, Владислава Каращука (имя LAUD – Ред.) дисквалифицировали. А все потому, что его конкурсная композиция была обнародована еще в 2018 году – это нарушает правила Нацотбора.

Ведущими финала стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Судьями нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало в 18.30. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

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