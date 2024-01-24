Нацотбор на "Евровидение-2024": где и когда смотреть, прогнозы букмекеров и как голосовать

Также предлагаем узнать, что известно о финалистах нацотбора.

Уже 3 февраля состоится финал Национального отбора на "Евровидении-2024", где выберут представителя от Украины.

За право выступить на главной сцене в Мальме будут соревноваться 11 финалистов, которые исполнят свои конкурсные песни, которые кардинально отличаются между собой.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, где и когда смотреть финал нацотбора, кому букмекеры прочат победу, как голосовать за фаворита, а также все, что известно о финалистах.

Где и когда смотреть финал нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2024", где выберут представителя от Украины, состоится уже 3 февраля. Где будет проводиться финал, организаторы держат в секрете в целях безопасности.

Трансляция финала конкурса будет проходить на канале "Суспільне культура", YouTube-канале "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного". Кроме того, посмотреть нацотбор можно в "Дії".

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Трансляция финала начнется в 18:00, но перед этим в 17:30 зрители смогут посмотреть предшоу нацотбора.

Что известно об участниках и их песнях

В этом году в нацотборе примут участие 11 артистов. Последнюю финалистку выбрали украинцы путем голосования в "Дії", а остальных участников — оргкомитет конкурса.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2024"

Первым выступит в финале YAKTAK, настоящее имя которого Ярослав Карпенко. Он попытается побороться за право поехать в Мальме с песней Lalala. Музыканта недавно обвиняли в плагиате конкурсной композиции, ведь нашелся трек, похожий по мелодии. Наконец оказалось, что YAKTAK не нарушил правила. Самые известные его песни - "Уночі", "Порічка" и другие.

Следующей на сцену выйдет INGRET, она же Ингрет Костенко. Исполнительница на нацотборе исполнит трек Keeper. Артистка уже пыталась поехать от Украины на "Евровидение", однако в 2018 году не прошла в финал нацотбора.

Дуэт NAZVA выйдет на сцену третьим. Музыканты исполнят песню Slavic English. Молодой коллектив основали Павел Гоц и Ярослав Яровенко. Свой дебютный альбом дуэт выпустил в 2022 году, а уже в 2023-м свет увидела их вторая пластинка.

Следующей будет бороться за победу в нацотборе ANKA с песней "Палала". Сначала участница не попала в список финалистов, однако именно ее выбрали зрители. Девушка прославилась в 2023 году, когда приняла участие в "Голосі країни-13".

Музыкант DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук, выйдет на сцену пятым. В финале он исполнит песню Endless Chain. В 2023 году артист пытался попасть в финал нацотбора, однако дальше лонглиста не прошел.

Певицы alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером шесть. Артистки вместе исполнят композицию Teresa & Maria. Для Алены это первое участие в нацотборе. Тем временем Яна уже дважды пыталась поехать на "Евровидение": в 2020 году она заняла в финале нацотбора последнее место, а в 2023 – третье.

Следующим будет певец Melovin. Артист исполнит на сцене конкурсную композицию DREAMER. Артист уже представлял Украину на "Евровидении". Melovin принимал участие в международном конкурсе в 2018 году, однако занял тогда только 17 место.

Восьмой выйдет на сцену нацотбора певица SKYLERR. Артистка исполнит трек Time is running out. Отметим, самая известная песня SKYLERR – "Вечорниці", которую она исполняет вместе с группой "100лица".

Дальше свои силы попробует Ziferblat с песней Place I Call Home. Участниками группы являются трое музыкантов – Даниил, Валентин и Федор. Свой первый альбом они выпустили в 2023 году.

Группа YAGODY будут выступать под номером 10. Коллектив, созданный Зоряной Дыбовской в 2016 году во Львове, исполнит конкурсную песню Tsunamia.

Последним в финале нацотбора выступит группа NAHABA. Дуэт исполнит песню GLASSS. Правда, вокруг конкурсной песни возникали споры. Некоторым слушателям показалось, что в песне есть плагиат трека русской группы. Однако музыкальный продюсер нацотбора заверил, что никакого плагиата нет.

Кому букмекеры прочат победу в нацотборе

Букмекеры прочат победу с вероятностью в 58 процентов alyona alyona и Jerry Heil. А вот на втором месте, по их мнению, должен оказаться певец Melovin. Тройку лидеров в букмекерских прогнозах закрывает певица ANKA.

Ставки букмекеров на победителя нацотбора

Жюри нацотбора и как голосовать зрителям

В этом году жюри нацотбора выбирали зрители путем голосования в "Дії". Помогать выбирать представителя от Украины будут шоумен Андрей Данилко, певица Джамала и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец.

Жюри нацотбора на "Евровидение-2024" / Фото: corp.suspilne.media

В нацотборе, кроме жюри, будут голосовать и зрители. Выбрать фаворита можно будет в "Дії".

Отметим, редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за финалом нацотбора, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит, кто поедет от Украины на "Евровидение-2024".

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