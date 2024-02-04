Нацотбор на "Евровидение-2024": представитель "Дії" объяснил, почему на самом деле был сбой во время голосования

Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник во время шоу результатов объяснил украинцам, почему они столкнулись с масштабным сбоем во время голосования за победителей на "Евровидении-2024".

Представитель "Дії" объяснил причины досадной ситуации. Так, он заверил, что форс-мажор возник из-за усилий команды проверить возраст и гражданство всех, кто хотел проголосовать. Ведь согласно правилам конкурса, это могли делать только пользователи от 14 лет с украинским гражданством. И объяснил это явление на примере очереди в реальной жизни.

В работе "Дія" произошел сбой

"Для того, чтобы вчера и сегодня украинцы смогли проголосовать за представителя от Украины и попасть к опросу, нужно было убедиться, что человеку больше 14 лет, и что он является гражданином Украины. Это создало огромную нагрузку и очередь запросов. Мы увеличили свои мощности в пять раз. Основной проблемой была большая очередь. Это как не успел зайти в магазин и увидеть ассортимент, потому что очередь на очень популярный товар начинается снаружи", - объяснил Мстислав Баник.

Поэтому голосование продлилось до 4 февраля. А после закрытия линий для голосования стало известно, что за своих фаворитов отдало голоса более 1 млн 176 тыс украинцев. В то же время организаторы отмечают, что никаких фальсификаций не произошло и все результаты были корректными и честными. Следовательно, на нацотборе победил дуэт alyona alyona & Jerry Heil.

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