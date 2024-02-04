Нацотбор на "Евровидение-2024": онлайн-трансляция шоу результатов

Уже в скором времени украинцы узнают имя победителя, который представит Украину на "Евровидении-2024".

Уже сегодня, 4 февраля, станет известно, кто поедет на "Евровидение-2024" от Украины.

Отметим, основная конкурсная часть, где выступили все 11 финалистов нацотбора на Евровидение-2024, состоялась вчера 3 февраля. Впрочем, во время голосования в приложении "Дія" многие пользователи столкнулись с трудностями. Так, система объявила о сбое. Потому 3 февраля узнать имя победителя не удалось, но голосование было продлено до 4 февраля включительно.

Так, сегодня, 4 февраля, в 19:05 начнется трансляция шоу, где после закрытия линий для голосования будет определен представитель от Украины, который в мае поедет в Мальме, Швеция, чтобы вместе с другими странами-конкурсантами соревноваться за победу в международном конкурсе.

Посмотреть онлайн-трансляцию объявления победителя можно здесь:

Отметим, что в этом году победителя будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Во время трансляции жюри объявят свои оценки финалистам, а зрители узнают результаты народного голосования.

Кстати, как прошёл нацотбор на "Евровидение-2024" и узнать все подробности можно по ссылке. Сейчас мы тщательно следим за ходом событий и первыми сообщим вам о самых интересных моментах, а также назовем имя победителя.

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