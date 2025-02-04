Нацотбор на Евровидение-2025: где и когда смотреть, прогнозы букмекеров и как голосовать

Уже в эту субботу, 8 февраля, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2025".

В результате станет известно, кто будет представлять Украину на международном конкурсе. За возможность поехать в швейцарский город Базель будут бороться 10 финалистов, которые исполнят свои конкурсные композиции и продемонстрируют номера.

Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности и предлагает узнать, где и во сколько смотреть финал нацотбора, кому букмекеры прогнозируют победу, как голосовать за фаворита, а также все, что известно о финалистах.

Где и когда смотреть финал нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля. Уже традиционно выбор представителя Украины начнется с предшоу в 18:00, где ведущая Анна Тульева поделится подробностями закулисья.

В 18:30 стартует трансляция финала "Нацотбора к Евровидению-2025". Ведущими стали уже известные для еврофанов звезды – ведущая Маша Ефросинина, официальный голос Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак. Где именно будет проводиться конкурс – не разглашается из-за безопасности.

Ведущие Национального отбора на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Прямой эфир финала нацотбора на "Евровидение-2025" будут транслировать на телеканале "Суспільне Культура", на YouTube "Євробачення Україна" и других диджитал-платформах "Суспільного". Также за ходом событий можно следить в приложении "Дія".

Что известно об участниках и их песнях

В этом году музыкальной продюсершей нацотбора стала Тина Кароль. Именно она объявила первый список из девяти финалистов, которых тщательно выбирала с командой. А вот десятого участника выбирали путем голосования украинцев в "Дії". Ею стала FIЇNKA.

Недавно между всеми конкурсантами была проведена жеребьевка. В результате было определено, в какой последовательности финалисты нацотбора будут появляться на сцене.

Так, под первым номером на сцену выйдет Влад Шериф. Свой талант певец будет демонстрировать с песней Wind of change о цене времени и мечты. Интересно, что в свое время артист работал бэк-вокалистом в Jerry Heil и alyona alyona, которые в прошлом году представляли Украину на "Евровидении".

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Второй свои силы будет пробовать исполнительница Абіє, настоящее имя которой Наталья Шевченко. Ее конкурсная песня "Дім" призвана раскрыть тему насилия. В частности, на такую чувственную композицию певицу вдохновили истории женщин, переживших оккупацию.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Следующей сердца украинцев будет завоевывать группа MOLODI, родом из оккупированного Мариуполя. 23-летние артисты Ваня и Кирилл, которые по образованию электромеханики, будут выступать с песней "my sea". Свою конкурсную композицию они посвятили морю и людям в поисках дороги домой.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Четвертым на сцену выйдет группа Future Culture, которая была основана как музыкальная формация 2022 года. Их песня "Waste My Time" родилась путем импровизации во время репетиции и подчеркивает важность простых моментов в жизни.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Пятой будет выступать певица Маша Кондратенко, которой еврофаны пророчат победу с песней "No Time to Cry". Главной темой композиции является "нормальная нормальность" и постоянная борьба эмоций.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Далее на сцену выйдет певец KHAYAT с песней "HONOR". К слову, артист уже дважды пытался попасть на "Евровидение". И, несмотря на критику, он не остановился и в этом году в прямом эфире споет символическую композицию о возрождении и духовной силе нации.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Певица FIЇNKA, выбранная украинцами, выступит седьмой. Настоящее имя финалистки – Ирина Выхованец. Колоритная звезда родом из Гуцульщины в этом году испытала немало критики. Так, ее конкурсную песню "Культура" заподозрили в сходстве с другой испанской песней Rosalia "Con Altura" 2019 года. Отметим, что FIЇNKA уже участвовала в нацотборе 2023 года, но тогда заняла только четвертое место.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Уже второй раз на нацотборе также певица Krylata, настоящее имя которой Анастасия Завадская. Она выступит под номером восемь. Ее песня "STAY TRUE" раскрывает историю о преодолении жизненных трудностей и верности себе.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Группа Ziferblat также уже хорошо известна еврофанам. Потому что музыканты тоже уже боролись за право поехать на "Евровидение" дважды. А в этом году мощное трио исполнит Bird of Pray с глубоким смыслом – надеждой, которая не угасает даже в самые темные времена.

Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Последним в финале нацотбора выступит постпанк-группа "ДК Енергетик". Трое музыкантов выступят с песней "Сіль". Своим выступлением группа постарается рассказать о непростом выборе и поиске себя в мире, где ежедневно продолжается борьба.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

К слову, перед всеми выступлениями финалистов организаторы шоу обещают удивить украинцев зажигательным номером с участием украинских звезд, участвовавших в предыдущих песенных конкурсах. В свою очередь, ожидать своего выступления музыканты будут в грин-румах, введенных в этом году.

Кому букмекеры прочат победу в нацотборе

Букмекеры прочат победу с вероятностью в 37 процентов Маши Кондратенко. Второе место, по их мнению, должна занять группа Ziferblat – их шансы оценили в 20 процентов. А вот закрывает тройку лидеров в букмекерских прогнозах певец KHAYAT.

Ставки букмекеров на победителя нацотбора

Жюри нацотбора и как голосовать зрителям

По результатам голосования в "Дії" судьями Национального отбора на "Евровидение-2025" стали певица Джамала, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.

В этом году уже традиционно победителя нацотбора будут выбирать жюри и зрители путем голосования. Свой голос за фаворита можно будет отдать двумя способами – в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" или отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядку выступления финалиста. С одного телефонного номера можно отдать только один голос. Линии для голосования будут открыты во время прямого эфира нацотбора. Об этом сообщат ведущие.

Жюри Национального отбора на "Евровидение-2025"

Отметим, редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за финалом нацотбора, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит, кто поедет от Украины на "Евровидение-2025".

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