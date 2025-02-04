Нацотбор на Евровидение-2025: где и когда смотреть, прогнозы букмекеров и как голосовать

Предлагаем ознакомиться со всеми финалистами конкурса.
Уже в эту субботу, 8 февраля, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2025".
В результате станет известно, кто будет представлять Украину на международном конкурсе. За возможность поехать в швейцарский город Базель будут бороться 10 финалистов, которые исполнят свои конкурсные композиции и продемонстрируют номера.
Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности и предлагает узнать, где и во сколько смотреть финал нацотбора, кому букмекеры прогнозируют победу, как голосовать за фаворита, а также все, что известно о финалистах.
Где и когда смотреть финал нацотбора
Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля. Уже традиционно выбор представителя Украины начнется с предшоу в 18:00, где ведущая Анна Тульева поделится подробностями закулисья.
В 18:30 стартует трансляция финала "Нацотбора к Евровидению-2025". Ведущими стали уже известные для еврофанов звезды – ведущая Маша Ефросинина, официальный голос Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак. Где именно будет проводиться конкурс – не разглашается из-за безопасности.
Прямой эфир финала нацотбора на "Евровидение-2025" будут транслировать на телеканале "Суспільне Культура", на YouTube "Євробачення Україна" и других диджитал-платформах "Суспільного". Также за ходом событий можно следить в приложении "Дія".
Что известно об участниках и их песнях
В этом году музыкальной продюсершей нацотбора стала Тина Кароль. Именно она объявила первый список из девяти финалистов, которых тщательно выбирала с командой. А вот десятого участника выбирали путем голосования украинцев в "Дії". Ею стала FIЇNKA.
Недавно между всеми конкурсантами была проведена жеребьевка. В результате было определено, в какой последовательности финалисты нацотбора будут появляться на сцене.
Так, под первым номером на сцену выйдет Влад Шериф. Свой талант певец будет демонстрировать с песней Wind of change о цене времени и мечты. Интересно, что в свое время артист работал бэк-вокалистом в Jerry Heil и alyona alyona, которые в прошлом году представляли Украину на "Евровидении".
Второй свои силы будет пробовать исполнительница Абіє, настоящее имя которой Наталья Шевченко. Ее конкурсная песня "Дім" призвана раскрыть тему насилия. В частности, на такую чувственную композицию певицу вдохновили истории женщин, переживших оккупацию.
Следующей сердца украинцев будет завоевывать группа MOLODI, родом из оккупированного Мариуполя. 23-летние артисты Ваня и Кирилл, которые по образованию электромеханики, будут выступать с песней "my sea". Свою конкурсную композицию они посвятили морю и людям в поисках дороги домой.
Четвертым на сцену выйдет группа Future Culture, которая была основана как музыкальная формация 2022 года. Их песня "Waste My Time" родилась путем импровизации во время репетиции и подчеркивает важность простых моментов в жизни.
Пятой будет выступать певица Маша Кондратенко, которой еврофаны пророчат победу с песней "No Time to Cry". Главной темой композиции является "нормальная нормальность" и постоянная борьба эмоций.
Далее на сцену выйдет певец KHAYAT с песней "HONOR". К слову, артист уже дважды пытался попасть на "Евровидение". И, несмотря на критику, он не остановился и в этом году в прямом эфире споет символическую композицию о возрождении и духовной силе нации.
Певица FIЇNKA, выбранная украинцами, выступит седьмой. Настоящее имя финалистки – Ирина Выхованец. Колоритная звезда родом из Гуцульщины в этом году испытала немало критики. Так, ее конкурсную песню "Культура" заподозрили в сходстве с другой испанской песней Rosalia "Con Altura" 2019 года. Отметим, что FIЇNKA уже участвовала в нацотборе 2023 года, но тогда заняла только четвертое место.
Уже второй раз на нацотборе также певица Krylata, настоящее имя которой Анастасия Завадская. Она выступит под номером восемь. Ее песня "STAY TRUE" раскрывает историю о преодолении жизненных трудностей и верности себе.
Группа Ziferblat также уже хорошо известна еврофанам. Потому что музыканты тоже уже боролись за право поехать на "Евровидение" дважды. А в этом году мощное трио исполнит Bird of Pray с глубоким смыслом – надеждой, которая не угасает даже в самые темные времена.
Последним в финале нацотбора выступит постпанк-группа "ДК Енергетик". Трое музыкантов выступят с песней "Сіль". Своим выступлением группа постарается рассказать о непростом выборе и поиске себя в мире, где ежедневно продолжается борьба.
К слову, перед всеми выступлениями финалистов организаторы шоу обещают удивить украинцев зажигательным номером с участием украинских звезд, участвовавших в предыдущих песенных конкурсах. В свою очередь, ожидать своего выступления музыканты будут в грин-румах, введенных в этом году.
Кому букмекеры прочат победу в нацотборе
Букмекеры прочат победу с вероятностью в 37 процентов Маши Кондратенко. Второе место, по их мнению, должна занять группа Ziferblat – их шансы оценили в 20 процентов. А вот закрывает тройку лидеров в букмекерских прогнозах певец KHAYAT.
Жюри нацотбора и как голосовать зрителям
По результатам голосования в "Дії" судьями Национального отбора на "Евровидение-2025" стали певица Джамала, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.
В этом году уже традиционно победителя нацотбора будут выбирать жюри и зрители путем голосования. Свой голос за фаворита можно будет отдать двумя способами – в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" или отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядку выступления финалиста. С одного телефонного номера можно отдать только один голос. Линии для голосования будут открыты во время прямого эфира нацотбора. Об этом сообщат ведущие.
Отметим, редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за финалом нацотбора, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит, кто поедет от Украины на "Евровидение-2025".
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