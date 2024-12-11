Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

Организаторы нацотбора обнародовали лонглист.
Наконец-то стали известны имена 20 артистов, которые могут попасть в финал Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".
"Суспільне" обнародовало лонглист участников. В списке уже известные еврофанатам имена. Во второй раз свои силы решили попробовать FIINKA, Ziferblat, YAGODY и KHAYAT. Также среди списка есть имена современных хитмейкеров, которым представился случай заявить о себе и попасть на международную сцену. В лонглисте представлены имена 20 артистов. Вскоре будет объявлена девятка финалистов, после чего зрители выберут путем голосования 10-го.
Сейчас же редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с именами артистов, среди которых есть тот, кто в 2025 году будет представлять Украину на международной песенной арене в Базеле, Швейцария.
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIINKA
- Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абие
- "ДК Энергетик"
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- "Слухай Сашу"
- Влад Шериф
Напомним, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2025", станет известно уже в феврале. Сам конкурс состоится в начале мая 2025 года в швейцарском городе Базель. Недавно стало известно, что организаторы "Евровидения" ввели жесткие правила, чтобы избежать серьезных скандалов, которые произошли в Мальме.
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