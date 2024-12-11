Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

Наконец-то стали известны имена 20 артистов, которые могут попасть в финал Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".

"Суспільне" обнародовало лонглист участников. В списке уже известные еврофанатам имена. Во второй раз свои силы решили попробовать FIINKA, Ziferblat, YAGODY и KHAYAT. Также среди списка есть имена современных хитмейкеров, которым представился случай заявить о себе и попасть на международную сцену. В лонглисте представлены имена 20 артистов. Вскоре будет объявлена девятка финалистов, после чего зрители выберут путем голосования 10-го.

Сейчас же редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с именами артистов, среди которых есть тот, кто в 2025 году будет представлять Украину на международной песенной арене в Базеле, Швейцария.

BRYKULETS

ENLEO

FIINKA

Future Culture

GRISANA

Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абие

Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua

"ДК Энергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua

Напомним, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2025", станет известно уже в феврале. Сам конкурс состоится в начале мая 2025 года в швейцарском городе Базель. Недавно стало известно, что организаторы "Евровидения" ввели жесткие правила, чтобы избежать серьезных скандалов, которые произошли в Мальме.

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