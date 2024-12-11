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Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

Участники нацотбора на "Евровидение-2025"

Организаторы нацотбора обнародовали лонглист.

Наконец-то стали известны имена 20 артистов, которые могут попасть в финал Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".

"Суспільне" обнародовало лонглист участников. В списке уже известные еврофанатам имена. Во второй раз свои силы решили попробовать FIINKA, Ziferblat, YAGODY и KHAYAT. Также среди списка есть имена современных хитмейкеров, которым представился случай заявить о себе и попасть на международную сцену. В лонглисте представлены имена 20 артистов. Вскоре будет объявлена девятка финалистов, после чего зрители выберут путем голосования 10-го.

Сейчас же редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с именами артистов, среди которых есть тот, кто в 2025 году будет представлять Украину на международной песенной арене в Базеле, Швейцария.

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIINKA
  • Future Culture
  • GRISANA
Участники нацотбора на
Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
Участники нацотбора на
Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абие
Участники нацотбора на
Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua
  • "ДК Энергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"
  • Влад Шериф
Участники нацотбора на
Участники нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua

Напомним, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2025", станет известно уже в феврале. Сам конкурс состоится в начале мая 2025 года в швейцарском городе Базель. Недавно стало известно, что организаторы "Евровидения" ввели жесткие правила, чтобы избежать серьезных скандалов, которые произошли в Мальме.

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