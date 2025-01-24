Нацотбор на Евровидение-2025: режиссер раскрыл, что украинцев удивит впервые и кто станет ведущими

Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2025" заинтриговали тайнами подготовки шоу.

Режиссером нацотбора стал Герман Ненов. По его словам, нацотбор ожидается быть "грандиозным". Герман объяснил, что так будет из-за изменений форматов. В частности, команда впервые за всю историю создаст грин-рум и ролики международного уровня, которые будут проматываться каждого финалиста.

"По формату мы обещаем вам не просто Национальный отбор, а "Евровидение". Большое, грандиозное, украинское "Евровидение". В этом году мы добавили форматные элементы, которые присутствуют в гранд-финале большого шоу. Впервые в истории Нацотбора внутри нашей арены будет грин-рум, 10 финалистов с командами поддержки и специальные элементы сценария. Мы усиленно готовимся к посткардам. Это будут полноценные рекламные кампании в стиле культовых брендов, но в то же время – портреты финалистов", — заинтриговал Ненов во время пресс-конференции.

Герман Ненов и команда нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Более того, он отметил, что к шоу также будут привлечены предыдущие звезды "Евровидения", выступавшие от Украины. Они будут зажигать перформансом во время открытия. А вот вести шоу будут трое ведущих, с которыми еврофаны тоже уже знакомы благодаря предварительным нацотборам:

"Вас ожидает самое масштабное открытие за историю всех нацотборов. Потому что девять суперзвезд украинского "Евровидения" встретятся на сцене и исполнят очень символическую песню, но в очень необычной обработке. Будут вести трое ведущих, которые уже когда-то были на нацотборах", — еще больше заинтересовал Герман.

Пока же организаторы нацотбора готовятся к феерическому нацотбору, который состоится 8 февраля, предлагаем прослушать песни всех десяти финалистов конкурса. Один из них уже в мае поедет бороться за победу для Украины на "Евровидении-2025" в Базель, Швейцария.

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