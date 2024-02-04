Нацотбор на "Евровидение": "Суспільне" отреагировало на решение SKYLERR снять свою кандидатуру

Организаторы Нацотбора на "Евровидение-2024" отреагировали на решение певицы SKYLERR снять свою кандидатуру с голосования.

Как говорится в сообщении "Суспільного", артистка не может просто так отказаться от участия в голосовании, поскольку правилами Нацотбора такая функция не предусмотрена:

"Певица SKYLERR обратилась к Общественному Вещанию с просьбой снять ее кандидатуру со зрительского голосования на Нацотборе на "Евровидение-2024". В то же время Общественное вещание сообщило, что выступления всех участников в финале Нацотбора уже состоялись, и, согласно правилам Национального отбора, оснований снятия кандидата на этом этапе конкурса отсутствуют", – говорится в сообщении.

SKYLERR на нацотборе на "Евровидение-2024"

Также организаторы Нацотбора отметили, что в случае если SKYLERR в итоге голосования жюри и зрителей победит, то только в том случае она сможет отказаться от участия в самом конкурсе "Евровидение":

"Если по результату голосования SKYLERR станет победительницей Национального отбора, артистка может отказаться от заключения договора с Общественным Вещанием на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром одна из финалисток нацотбора на "Евровидение-2024", певица SKYLERR заявила, что отказывается от участия в голосовании за победителя конкурса. Свое решение артистка аргументировала тем, что не верит в прозрачность и честность голосования.

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