Над мужем Рианны состоялся суд по делу о стрельбе: певица в слезах отреагировала на приговор

В Лос-Анджелесе, США, состоялся суд над мужем барбадосской певицы Рианны – американским рэпером A$AP Rocky.

Исполнителя обвиняли, что он якобы в 2021 году устроил стрельбу с потерпевшими. Рэперу угрожало более 20 лет заключения. И вот, спустя четыре года после обвинений, судья наконец-то объявил приговор. A$AP Rocky признали невиновным, пишет AP.

Рианна на суде по делу A$AP Rocky / Фото: Associated Press

В зале суда мужа поддерживала певица Рианна вместе с его мамой и сестрой. Когда судья снял все обвинения, A$AP Rocky сразу бросился в объятия родных. Тем временем исполнительница не могла сдержать слез и заплакала. Сам рэпер поблагодарил присяжных за спасенную жизнь.

"Благодарю вас, что спасли мне жизнь", — сказал в зале суда исполнитель.

Суд над мужем Рианны — A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Дело A$AP Rocky по поводу стрельбы в Голливуде – что известно

В апреле 2022 года рэпера арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса и предъявили обвинение, что он якобы в ноябре 2021-го устроил стрельбу в Голливуде. Истцом выступил бывший приятель A$AP Rocky – ASAP Relli. Он заявил, что между ними произошла ссора, после чего рэпер якобы достал оружие, выстрелил и ранил ему руку.

Сам A$AP Rocky все отрицал. Исполнитель говорил, что между ними действительно возникла ссора. Когда рэпер почувствовал угрозу со стороны ASAP Relli, то в целях самозащиты достла оружие, но оно было бутафорским и стреляло холостыми патронами. В конце концов, судья признал A$AP Rocky невиновным.

Суд над мужем Рианны — A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Напомним, недавно в Грузии прошел суд над певицей Нино Катамадзе. Исполнительницу обвинили в нарушении правил проведения манифестаций. Уже известно, чем кончился суд и как Катамадзе поддержала украинская певица Джамала.

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