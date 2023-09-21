Над скандальным Щегелем состоялся первый суд: где находится комик-беглец и что его ждет

Скандальный комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель, обманом сбежавший из Украины, предстал перед судом.

В частности, прошло первое судебное заседание. В суд на комика подал основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев. Именно он занимался организацией гастролей скандального комика за границей.

Чудаев отметил, что Щегель нарушил условия контракта. В частности, он не выступил в тех городах, где должен был, а вместо этого уехал по собственным делам. Чудаев проинформировал об этом Минкульт, но не делал широкой огласки. Сам же Щегель публично заявил, что сбежал из Украины.

Сергей Чудаев в суде / Фото: instagram.com/chudaev_sergey

За нанесенный репутационный ущерб, а также нарушение условий контракта Чудаев подал иск в суд против Щегеля. У комика-беглеца требуют миллион гривен компенсации. Как говорит Чудаев, эти средства он потратит на ВСУ.

5 сентября уже прошло первое судебное заседание. В суде от Щегеля присутствовал представитель, а также его родители, пытавшиеся выставить сына в хорошем свете.

Андрей Щегель

"На судебном заседании присутствовал как свободный слушатель один представитель Щегеля, также пришли его родители и пытались, я бы сказал, хитрить. Речь шла о том, что при заключении со мной контракта Щегель в приложении к нему указал свои имя и отчество с ошибкой. Сторона Щегеля пыталась использовать это в свою пользу, однако в результате это обстоятельство было истолковано как доказательство того, что его бегство из Украины было запланированным действием", — сказал Чудаев в комментарии "Детектору медиа".

Зато сам комик-беглец ныне находится в США, о чем известно из его постов в соцсетях. По словам Чудаева, он пытается использовать судебный процесс в свою пользу, чтобы получить вид на жительство в Америке. Второе заседание суда состоится уже 5 октября, тогда судья окончательно вынесет приговор.

Андрей Щегель

Бегство Андрея Щегеля из Украины – что известно

Скандальный комик сбежал из Украины, обманом получив разрешение на выезд за границу от Минкульта. Сам же отправился в Турцию и оттуда начал заявлять, что "украинские защитники сами выбирают погибать на войне". За незаконный побег Щегель получил шквал критики. После этого комик отметился снова скандальным заявлением. Он назвал "Украину — е**ным цирком с попаянными дебилами". Впоследствии юморист все же извинился за скандальные слова. В настоящее время Щегель находится за границей.

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