Надежда Бабкина спела на украинском в оккупированном Луганске и назвала российских военных "героями"

Путинистка Надежда Бабкина продемонстрировала свое отношение к войне в Украине.

Российская певица и ярая поклонница Путина Надежда Бабкина решила выступить в оккупированном Луганске.

Исполнительница выступила в Луганской академической филармонии для российских военных и мирных жителей. К слову, Бабкина в очередной раз пробила дно, ведь пела знаменитость не только на русском, но и на украинском. По словам путинистки, она таким образом не разрушает разновидности культуры.

"Надо отдать должное, у нас в репертуаре очень много и украинских песен, они удивительные – мелодичные, протяжные, о любви к матери, к родине, к своему месту, к своему краю", — цинично рассказала путинистка российскому пропагандистскому изданию.

Надежда Бабкина выступила в оккупированном Луганске

Бабкина также в очередной раз расхвалила российских оккупантов, которые убивают, пытают, насилуют невинных людей и мародерят. Россиянка назвала захватчиков – "героями".

"Это наши герои, молиться надо, поддерживать. Это наши дети, они продолжают дело своих родителей и дедов", – заявила путинистка.

К слову, Бабкина собирается гастролировать оккупированными украинскими городами, практически разрушившими оккупанты. У нее запланированы концерты в разбомбленном Мариуполе, Донецке и других городах Донбасса.

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