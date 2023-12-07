Надежда Матвеева мастерски ответила на упреки, что младший на 20 лет бойфренд годится ей в сыновья

Украинская ведущая Надежда Матвеева в публичном пространстве крайне редко обсуждает своего возлюбленного, младше ее на 20 лет.

Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Матвеева опубликовала нежное черно-белое фото, сделанное ей избранником. На снимке улыбающаяся ведущая лежала на полу и тянулась одной рукой к камере. За другую руку Матвееву, вероятно, осторожно держал бойфренд.

"Глазами любимого", — коротко подписала снимок знаменитость и добавила смайлик в виде красного сердца.

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В комментариях звезду просто засыпали комплиментами. Пользователи отметили, что у ведущей глаза святятся от счастья. Однако нашлись и те пользователи, которые упрекнули Матвеевой, что возлюбленный младше ее на 20 лет: "Меньше говори о любимом, потому что он тебе как сын".

Ведущая не стала терпеть таких комментариев. Она мастерски отметила, что это вообще-то ее жизнь и она выбирает, с кем встречаться. Также Матвеева подчеркнула, что возраст любви не помеха.

"А вы эксперт по любви?" – поинтересовалась у пользовательницы знаменитость.

Надежда Матвеева с бойфрендом / Фото: stb.ua

Отметим, Надежда Матвеева уже длительное время встречается с мужчиной, младше ее на 20 лет. Своего возлюбленного знаменитость не спешит показывать публике. Также Матвеева избегает разговоров о бойфренде в публичном пространстве.

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