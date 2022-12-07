Надежда Матвеева о романе с младшим на 20 лет бойфрендом: "Это не очень традиционные отношения"

Украинская телеведущая Надежда Матвеева поделилась подробностями отношений с мужчиной, который младше ее на 20 лет.

Уже больше года знаменитость встречается с бойфрендом, имя которого она скрывает. За это время их паре пришлось пережить разные испытания, в частности – войну. Впрочем, ведущая счастлива, что они с возлюбленным одолевают все кризисы вместе и больше узнают друг друга.

"Я считаю, что это большое счастье еще и потому, что все испытания мы проходим вместе. Как взрослая женщина я понимаю, что именно при таких обстоятельствах можно нечаянно проверить друг друга, скорее почувствовать, твой человек или нет. Тем более это не очень традиционные отношения. Я имею в виду разницу в возрасте. Он младше меня и намного 20 лет. Для меня это было в определенной степени табу, я не представляла, что такое может быть. Но жизнь такая, и вот, имеем то, что имеем", — рассказала Матвеева в интервью проекту "Сім чесних хвилин із Іванною Слабошпицькою".

Надежда Матвеева с любимым / Фото: stb.ua

Знаменитость отметила, что иногда бывает сложно. Впрочем, ведущая работает над отношениями. Матвеева также благодарна судьбе, что у нее есть человек, который ее поддерживает и которому она может доверять.

"Это выходит первый год, когда мы приспосабливаемся, узнаем друг о друге. Я понимаю, насколько я гораздо больше внутренне работаю над тем, чтобы что-то не испортить, что-то понять. И тоже можно поблагодарить судьбы, что отношения пришлись на этот период. С одного стороны мне гораздо легче, потому что есть человек, который меня поддерживает. С другой стороны я просто чувствую эти испытания. Да, бывает и сложно, потому что учитывая, как это быстро произошло, и как оно возникло, и эта разница в возрасте …Я не представляла, что в моей жизни будут именно такие испытания, но жизнь не спрашивает. Я восхищаюсь тем, что чувствую. Это человек, которому я могу доверять, и который может доверять мне. Это самое важное", — добавила ведущая.

Напомним, Надежда Матвеева счастлива и даже живет вместе со своим возлюбленным. Впрочем, родные звезды не так одобрительно отреагировали на избранника ведущей. Они считают, что мужчина просто хочет воспользоваться ее популярностью.

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