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Надежда Матвеева объяснила, почему скрывает своего младшего на 20 лет бойфренда

Надежда Матвеева объяснила, почему скрывает своего младшего на 20 лет бойфренда

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Также ведущая ответила, почему ничего не рассказывает о возлюбленном.

Украинская ведущая Надежда Матвеева не показывает своего младшего на 20 лет бойфренда и публично ничего не рассказывает о нем.

Знаменитость в комментарии для Oboz.ua объяснила, почему скрывает возлюбленного. По словам ведущей, ее родные и близкие – это взрослые люди, у которых есть свое мнение по поводу того или иного вопроса, а она, в свою очередь, его уважает. Как объяснила Матвеева, ее возлюбленный не желает публичности, поэтому звезда не нарушает его личное пространство.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Мои близкие – взрослые люди. И у них есть право хотеть, чтобы я говорила о них, или наоборот. Иначе – нет. Это как мы с вами сейчас общаемся, а потом пойду и начну кому-то без вашего разрешения о вас рассказывать. Мне близки говорят: можно спокойно жить и не обсуждать меня? Вот из этого я выхожу: жизнь других людей не моя собственность", — прокомментировала знаменитость.

Отметим, Надежда Матвеева уже длительное время встречается с мужчиной, который младше ее. О своем возлюбленном ведущая не рассказывает. Лишь несколько раз звезда делилась кадрами с мужчиной, но видно его было только со спины.

Надежда Матвеева с возлюбленным / © stb.ua
Надежда Матвеева с возлюбленным / Фото: stb.ua

Напомним, а вот певец Wellboy охотно поделился подробностями личной жизни. В частности, артист признался, как познакомился со своей возлюбленной и планируют ли они уже свадьбу.

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