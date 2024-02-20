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Надежда Матвеева показалась с Валерием Залужным и его женой и рассказала об их встрече

Надежда Матвеева показалась с Валерием Залужным и его женой и рассказала об их встрече

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Ведущая выразила свою благодарность супругам.

Украинская ведущая и волонтер Надежда Матвеева поделилась фотографией с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и его женой Еленой.

Так, Надежда в своем фотоблоге порадовала поклонников фотографией с любимцами миллионов украинцев. Вероятно, знаменитости собирались обсудить важные благотворительные проекты. Поэтому Матвеева поблагодарила супругов за их работу. В частности, за помощь благотворительному фонду Сергея Костыры "Ua24", к которому также часто приобщается. И добавила, что это была невероятная встреча.

Надежда Матвеева с Валерием Залужным и его супругой / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надежда Матвеева с Валерием Залужным и его супругой / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Тепло на душе от этой встречи. С уважением к человечности, искренности, силе семьи Залужных. Благодарна Валерию Федоровичу за поддержку благотворительного фонда Сергея Костыры в помощи военным. Благодарна госпоже Елене, хранительнице мощного мужчины, стойкость и вера прекрасной женщины вдохновляет", – написала под фото волонтер.

В свою очередь, в комментариях поклонники также выразили свою благодарность господину генералу:

  • Валерий Федорович – мудрый человек, отважный воин, настоящий защитник своей земли... Силы вам всем и вдохновение на добрые дела
  • Низкий поклон Валерий Федорович, настоящий украинец, патриот, генерал, честь и хвала!
  • Большое уважение и благодарность Валерию Залужному

Напомним, недавно Валерий Залужный показался с женой в бронежилетах на поле и растрогал Сеть совместным фото.

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